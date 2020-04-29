Düne kıyasla daha düşük: Rusya'da 5841 yeni Kovid-19 vakası

Rusya’da son 24 saatte tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı düne kıyasla daha düşük oldu. Gün içinde 5841 vaka tespit edildi. Şimdiye kadar iyileşen kişi sayısı da 10 bini aştı.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde 5841 vaka daha tespit edildi, 1830 kişi taburcu edildi, 108 kişi öldü. Yeni vakaların 2642’sinde (yüzde 45) hastalığa dair bir semptom görülmedi.

Şimdiye kadar 85 bölgede kaydedilen 99 bin 399 vakadan 10 bin 286 kişi iyileşti, 972 kişi hayatını kaybetti.

Dün kaydedilen vaka sayısı ise 6411’di.