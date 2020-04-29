Rusya'da Kovid-19'la ilgili yalan haberlerin önlenmesi için internet sitesi kuruldu

Rusya Toplum Odası'nın Bilgi Toplumu, Basın ve Kitle İletişimi Geliştirme Komitesi Başkanı, gazeteci Aleksandr Malkeviç, Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında çıkarılan yalan haberlerle mücadele etmek için bir internet sitesi kurduklarını söyledi.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkede panik havası yaratmayı amaçladığını belirterek tepki gösterdiği ve hakkkında yasa çıkardığı yalan haberlerin önüne geçilmesi için bir adım daha atıldı.

Sputnik'e konuşan Malkeviç, yalan haberlerle mücadele etmek için 'coronafake.ru' adlı intenet sitesinin hizmete açıldığını belirtti.

Malkeviç, "coronafake.ru'da düzenli olarak yalan haberlerin tekzipleri ve pandemiyle ilgili en taze ve doğru bilgiler yayınlanacak. Baskı rutinimiz haline geldi. O kadar çelişkili bilgi var ki, bazen kime inanacağını bilmiyorsun" dedi.

Sitenin işleyişi hakkında bilgi veren Malkeviç, pandemiyle ilgili yayınlanan verilerin doğruluğunu ve şeffaflığını savunan gazetecilerin ve blog yazarlarının yer aldığı profesyonel bir grubun yalan haberleri titizlikle arayarak onları yalandığını kaydetti.

Malkeviç, sitede Kovid-19'a yakalananlar ve hastalığı yenenler hakkındaki güncel verilerin düzenli olarak yayınlanacağını da belirtti.

Nisan başında Putin, karantina ihlali ve yalan haber yayma gibi durumlar için para cezaları uygulamasını belirleyen yasayı imzalamıştı.