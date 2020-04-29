Mişustin, Rusya’ya yabancıların girişine yönelik yasağı uzattı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, koronavirüsle ilgili durum istikrara kavuşturuluncaya kadar yabancıların Rusya’ya girişine yönelik yasağı uzattı.

Koronavirüsle mücadele koordinasyon kurulu toplantıında konuşan Mişustin, yabancı vatandaşlarının Rusya’ya girişine ilişkin yasağın 30 Nisan’da sona ereceğini belirtti.

Mişustin, hükümete bu sürenin koronavirüsle ilgili mücadele sona erene ve durum iyileşene kadar uzatılması yönünde bir kararname imzaladığını ifade etti.

"Bazı kategorilerdeki yabancı vatandaşlara ilişkin kısıtlama kaldırılacak" diyen Mişustin, kısıtlamanın yurtdışından ithal edilen donanımların ayar ve bakımını yapan uzmanları kapsamayacağını kaydetti.

Mişustin, kısıtlamanın ne zaman kaldırılacağını söylemenin şu an için mümkün olmadığını da ekledi.