Rusya'dan ABD ve İran'a azami itidal çağrısı

ABD ile İran arasındaki Basra Körfezi'nde yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, iki ülkeyi de azami itidal göstermeye davet etti.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "Tahran'ın ABD'li askerlere yönelik sert eleştirilerini anlıyoruz. Zira ABD'li askerler 15 Nisan'da Basra Körfezi'nde İran kıyılarında provokatif ve tehlikeli manevralar gerçekleştirdi. Taraflara azami itidal ve ihtiyat gösterme, provokasyonlara ve saldırgan söylemlere karşılık vermeme, ilgili uluslararası norm ve kurallar çerçevesinde hareket etme çağrısı yapıyoruz" dedi.

Rusya'nın Basra Körfezi'nde güvenlik ve istikrarı daha geniş bir bölgesel bağlamdaki duruma etki eden ana faktörlerden biri olarak gördüğünü anımsatan Zaharova, Rusya'nın daha önce sunduğu kolektif güvenlik inisiyatifinin bu mantığa dayandığının altını çizdi.

Zaharova, bir dizi ülkenin vatandaşlarının canlarını kurtarmalarını engelleyen, hukuka aykırı, tek taraflı yaptırımların yaşanan küresel salgın gerekçesiyle askıya alınması gerektiğine inandıkları kaydederek, "Mevcut durumda, çeşitli manevralar gerçekleştirmek yerine 'yeşil koridorlar' kurmakla uğraşmak daha yerine olurdu" diye ekledi.

Pentagon'un İran'da 'Fars Körfezi' denen Basra Körfezi'nden 'Arap Körfezi' diye söz ettiği açıklamasında İran Devrim Muhafızları'na ait silahlı tekneleri donanma gemilerini taciz etmekle suçlaması sonrası, Trump, "Gemilerimizi taciz etmeleri halinde tüm İran gambotlarını imha edin" emrini verdiğini duyurmuştu.

Trump'a yanıt veren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Amerikalılar, İran'ın güney tarafındaki körfezin Fars Körfezi ismi taşıdığını bilmeli. Bunun adı New York veya Washington Körfezi değildir. Onlar bu körfezin adından ve bu körfezin yanında binlerce yıldır yaşayıp bu su yolunu koruyan halktan durumun ne olduğunu anlamalı" ikazında bulunmuştu.