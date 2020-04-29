Rusya'dan ABD ve İran'a azami itidal çağrısı

Rusya'nın Basra Körfezi'nde güvenlik ve istikrarı daha geniş bir bölgesel bağlamdaki duruma etki eden ana faktörlerden biri olarak gördüğünü anımsatan Zaharova, Rusya'nın daha önce sunduğu kolektif güvenlik inisiyatifinin bu mantığa dayandığının altını çizdi.
Zaharova, bir dizi ülkenin vatandaşlarının canlarını kurtarmalarını engelleyen, hukuka aykırı, tek taraflı yaptırımların yaşanan küresel salgın gerekçesiyle askıya alınması gerektiğine inandıkları kaydederek, "Mevcut durumda, çeşitli manevralar gerçekleştirmek yerine 'yeşil koridorlar' kurmakla uğraşmak daha yerine olurdu" diye ekledi.
Pentagon'un İran'da 'Fars Körfezi' denen Basra Körfezi'nden 'Arap Körfezi' diye söz ettiği açıklamasında İran Devrim Muhafızları'na ait silahlı tekneleri donanma gemilerini taciz etmekle suçlaması sonrası, Trump, "Gemilerimizi taciz etmeleri halinde tüm İran gambotlarını imha edin" emrini verdiğini duyurmuştu.
Trump'a yanıt veren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Amerikalılar, İran'ın güney tarafındaki körfezin Fars Körfezi ismi taşıdığını bilmeli. Bunun adı New York veya Washington Körfezi değildir. Onlar bu körfezin adından ve bu körfezin yanında binlerce yıldır yaşayıp bu su yolunu koruyan halktan durumun ne olduğunu anlamalı" ikazında bulunmuştu.
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