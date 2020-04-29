Yeltsin ve Putin’in özel pilotu öldü

Pilotun oğlu Yaroslav Beloded, babasına telefonla ulaşamadığını, evine geldiğinde onu ölü olarak bulduğunu söyledi. Grigoriy Beloded'in cansız bedeni, adli tıp uzmanının ölüm nedenini belirleyeceği morga götürüldü.

Komsomolskaya Pravda’ya konuşan Yaroslav Beloded, “Babam son gününe kadar sevdiği işinden ayrılmadı. 2005’te yaş nedeniyle 'gökten' ayrıldı, ancak yerde, özel uçuş ekibi 'Rossiya'da çalışmaya devam etti” dedi.

Grigoriy Beloded, Rusya’nın ilk devlet başkanı Boris Yeltsin’i taşıyan özel uçuş ekibi 'Rossiya'nın komutanı olarak görev yaptı. Daha sonra Vladimir Putin’in özel baş pilotu oldu.