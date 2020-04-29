Rusya’da koronavirüsün bulaştığı 70'in üzerinde sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Sputnik’in de bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı’nın basın merkezinde Rusya Bilimler Akademisi’nin Tıp Bilimleri Departmanı’nın çevirimiçi toplantısında konuşan Briko, Rusya’da Kovid-19 nedeniyle 70’in üzerinde sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini belirtti.

Rus uzman, “Ülkemizin birçok bölgesinde, başta sağlık kuruluşlarında olmak üzere birçok koronavirüs kaynağı bulunuyor. Hastalanan doktor sayısı artıyor, hatta Rus doktorlar koronavirüs pandemisi sırasında hayatlarını kaybeden meslektaşlarının isimlerini Internette yayınladı, listede 70'den fazla isim var” diye konuştu.

Rusya’da koronavirüs salgınının platoya henüz ulaşmadığını vurgulayan Briko, ancak yeni vaka sayısındaki artışın hız kesmeye başladığına dikkat çekti:

“Karşılaştıracak olursak salgının başlarında yeni vaka oranı yaklaşık yüzde 27 idi, dün içinse bu oran yüzde 5.9’du. Yani önümüzdeki günlerde durumun tersine döneceğini gösteren eğilimler mevcut.”

Rusya’da son verilere göre koronavirüs vaka sayısı 99 bin 399 olarak gerçekleşti, şimdiye kadar 972 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 286 kişi ise hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. Yeni vakaların neredeyse yüzde 45’inde hastalığın semptomları görülmüyor.