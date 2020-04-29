Rusya Yüksek Mahkemesi tüm davaların internet üzerinden görülmesini önerdi

Rusya Yüksek Mahkemesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle davaların görülmesine ilişkin kısıtlamaları 11 Mayıs'a kadar uzatarak, duruşmaların imkanlar dahilinde internet üzerinden görülmesini tavsiye etti.

Davaların internet üzerinden görülmesini öneren Rusya Yüksek Mahkemesi'nin kararında şu ifadelere yer verildi:

“Mahkemelere, teknik olarak mümkün olan durumlarda yargılamadaki katılımcıların görüşlerini de dikkate alarak, video konferans sistemi ve / veya web konferans sistemi kullanarak duruşmaları yapmalarının tavsiye edilmesi.”

Bunu yapmak için, katılımcıların kimlik bilgileri ve yetki belgelerinin kopyalarını da ekleyerek elektronik olarak dilekçe vermeleri gerekiyor. Yüksek Mahkeme ayrıca, tüm sağlık kurallarına uyulması gerektiğini de hatırlattı.

Mahkemelerin çalışmasına ilişkin kısıtlamalar mart ayında başlamıştı. Belgelerin internet ve posta yoluyla kabul edildiği mahkeme binalarına gazeteciler de dahil olmak üzere, yetkililer dışındaki kişilerin girişi yasaklanmıştı.

Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 ve 9 Mayıs tatillerinin birleştirilerek 11 Mayıs’a kadar uzatıldığını duyurmuştu. Rusya’nın birçok bölgesinde kısıtlayıcı önlemler uygulanmaya devam ediyor.

Yetkililer, vatandaşları gerekli olmadıkça evlerinden çıkmamaya, hijyen kurallarına uymaya ve dışarı çıkmaları durumunda sosyal mesafeye uyma çağrısı yaptı.

Son verilere göre, Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 99 bin 338’e yükseldi, 10 bin 286 kişi iyileşti, 972 kişi hayatını kaybetti.