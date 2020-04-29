Rus Enerji Bakanı Novak'tan petrol fiyatları için tahmin: Mayıs-Haziran gibi istikrara kavuşur

Novak, Gazeta.ru’ya açıklamasında, petrol piyasasının dengeleri bulmasının zaman alacağını belirterek bunun yıl sonuna doğru gerçekleşeceğini kaydetti. Bakan, depolardaki hammadde stoklarının ise yılın ikinci yarısında azalmaya başlayacağını söyledi.

Mevcut koşullarda fiyatlar için tahminlerde bulunmanın hiçbir anlamı olmadığını kaydeden Novak, işletmelerin Mayıs ayında canlanmaya başlayacağını, birçok ülkenin yeni tip koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamalardan vazgeçmeye başlayacağını belirterek bunun petrol talebini yukarı yönde etkileyeceği görüşünü dile getirdi.

1 Mayıs’ta yürürlüğe girecek olan OPEC+ anlaşmasının nasıl etki yaratacağı ve anlaşmaya katılan ülkelerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmeyeceği konusunda belirsizliğin sürdüğünü anlatan Rus bakan, “Durum netleşene kadar düşük fiyat döneminin devam edeceği ortada. Bize sadece beklemek kalıyor” ifadesini kullandı.

Şu anki fiyatların, bunun böyle her zaman olacağı anlamına gelmediğini kaydeden Novak, “Nisan, petrol endüstrisi tarihindeki en zor ay olacak” diye ekledi.