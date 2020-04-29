Putin, kurmaylarıyla Libya'daki durumu masaya yatırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı toplantıda Libya'daki durumu ele aldığı açıklandı.

Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında video konferans yöntemiyle bir toplantı yaptı.

Toplantıya ilişkin bilgi veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve kurmaylarının Libya'daki durumu ve bölgesel çatışmaları ele aldığını belirtti.

Peskov, Rus yetkililerin son günlerde vaka sayısında artış kaydedilen Rusya'nın bölgelerindeki duruma odaklanarak ülke genelindeki salgın durumunu ayrıntılı biçimde masaya yatırdığını kaydetti.

Peskov, Putin ve üyelerin Rusya'daki mevcut sosyo-ekonomik konuları da istişare ettiğini ekledi.

Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter, önceki gün ulusa sesleniş konuşmasında Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin kurulmasını öngören Suheyrat Anlaşması'ndan çekildiklerini ve ülke yönetimini üzerine aldıklarını belirtmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hafter'in açıklamasını onaylamadıklarını ifade etmişti.