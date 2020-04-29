Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Rusya’ya yönelik 'fake salgını' başladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ülkesi ve rolü ile ilgili dezenformasyon içeren haber sayısının son haftalarda arttığını, ülkenin 'fake salgının' ortasında kendini bulduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “Son birkaç haftada başlayan yeni dezenformasyon patlaması, fake salgını ve ülke olarak bu garip dezenformasyon kampanyasında önemli yerlerden birini işgal etmemiz dikkatimiz çekiyor” ifadesini kullandı.

Örnek olarak Çekya medyasında, Sovyet Mareşal İvan Konev’in anıtını yıkma emrini veren yetkililere yönelik suikast girişiminin organize edildiğine yönelik haberlere dikkat çeken Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Rusya’nın ayrıca Batı toplumunu ve NATO ile Avrupa Birliği gibi kurumlarını bölme çabasıyla suçlandığını söyledi.

Zaharova, “Tehlikeli olan her şeyin Rusya’dan geldiği yönünde bir önyargı telkin ediliyor veya aşılanıyor” diye kaydetti.

Batı ülkelerinin karşı karşıya kaldığı sorunların büyük kısmının derin nitelik taşıdığına dikkat çeken Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ama Batı’daki bazı meslektaşlarımız, karşılaştıkları zorlukların temel nedenini analiz etme zahmetine girmiyor ve bir alışkanlık olarak suçluyu dışarıda bulmaya çalışıyor, dış kuvvet arayışına giriyorlar. Ve genellikle sıkça gidilen yoldan yürüyor, tüm meselenin Rusya olduğunu söylüyorlar. Seçimlerin veya referandumların sonuçları partnerlerimizin hoşuna gitmiyorsa hemen Rusya’yı müdahale etmekle suçlamalarına artık alıştık.”