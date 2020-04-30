DSÖ’den Rusya’daki koronavirüs salgını ile ilgili değerlendirme

‘Kovid-19'u tanımak ve yenmek: Tanı taktikleri ve tedavinin erişilebilir olmasını sağlamak’ adlı yuvarlak masa toplantısına katılan Vujnoviç, Rusya’daki Kovid-19 vakalarındaki azalmaya bağlı olarak olumlu eğilim görüldüğünü, önümüzdeki iki haftanın salgının kontrol altına alınıp alınmadığını göstermesi açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

Vujnoviç, “Son 10 gündür yeni vakaların artış hızında düşüş gözlemlediğimiz için çok sevinçliyim. Hatta bugün Moskova’daki vakalarda önemli bir düşüş olduğunu gördük. Elbette ki önümüzdeki iki haftayı çok dikkatli bir şekilde takip etmeliyiz. Kısıtlayıcı önlemlerin kademeli olarak zayıflaması aşamasına geçmemize imkân tanıyacak salgın üzerindeki kontrolü sağlayabileceğimizi umuyoruz” diye konuştu.

Bunun yanı sıra ‘lokal risk değerlendirmesinin’ salgının ‘en düşük seviyeye geçtiğinin’ söylenebileceği ana kadar devam edecek önemli faaliyetlerden bir tanesi olacağına dikkat çeken Vujnoviç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu eğilimin devam edeceğini ve bize olumlu etkisi olacağını umuyoruz.”