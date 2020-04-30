Rus Dışişleri: Moskova, Çekya ile ilişkileri germek istemiyor

Eho Moskvy radyosuna konuk olan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Çekya’nın Rusya’ya Prag’daki politikacılara suikast düzenlemek amacıyla Rus diplomatları eğittiği konusunda yönelttiği suçlamalar da dahil olmak üzere iki ülke arasındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Moskova ve Prag arasındaki ilişkilerin gergin olarak nitelenip nitelenemeyeceği sorusunu yanıtlayan Zaharova, "Bunu hiç istemeyiz, olmaması için her şeyi yapıyoruz. İlişkilerin karşılıklı saygı temelinde gelişmesi gerektiği gerçeğine dayanıyoruz ve bunun için her zaman iyi nedenler vardı. Şimdi neden farklı yönde bir dizi eylem zincirini gördüğümüz konusu büyük bir soru işareti" ifadelerini kullandı.

‘Suni olarak yaratılan sorunlar’

Rus diplomat, "Bugün Çek medyasında veya bir dizi Çek siyasetçi ile ünlü isimlerin eylemlerinde gördüğümüz şey kesinlikle şaşırtıcı. Zira doğal sorunlar, ya da geri dönüşü olmayan, fakat normal çözüm yolları bulunan sorunlar vardır. Bu durumda ise hiç olamayacak ve ortaya çıkmalarının yapay doğalarını açıkça ortaya koyan suni olarak yaratılan sorunlar söz konusu" diye konuştu.

Zaharova, bu durumda ilgili çevrelerin ve kurumların gerçeklerle ilgili belgeleri sunmaları ya da bu tür iddiaları yalanlamaları gerektiğinin altını çizdi.

Ne olmuştu?

Geçen pazartesi Prag merkezli haftalık gazete Respekt’in yerel istihbarat teşkilatlarından bir kaynağa dayandırdığı haberinde, üç hafta önce üzerinde Rus diplomatik pasaportu olan bir kişinin, bavulunda çok zehirli risin maddesi ile Prag’a geldiğini ileri sürmüştü.

İddiaya göre bu kişi daha sonra kendisini bekleyen resmi araçla Prag’daki Rus Büyükelçiliği’ne gitti. Gazete, adamın getirdiği zehrin Prag’daki iki belediye politikacısını hedef alabileceğini iddia etmişti.

Habere göre Prag-6 kentsel kısmı yöneticisi Ondrjej Kolarj ve Prag Belediye Başkanı Zdenek Grijb kentteki Mareşal Konev anıtın yıkılması ve Rusya Büyükelçiliği önündeki meydanın Boris Nemtsov Meydanı olarak yeniden adlandırılması ile ilişkilendiriliyor.

Rus Büyükelçiliği nota gönderdi, Çekya ‘uygunsuz’ buldu

Rus Büyükelçiliği Çekya Dışişleri Bakanlığı’na konuya ilişkin nota göndererek, Rusya’ya ve diplomatik temsilciliğine yönelik yersiz ithamların kabul edilemez olduğunu bildirmişti.

Çekya Dışişleri Bakanlığı Sözcüzü Zuzana Ştihova ise Rusya’nın notasını ‘uygunsuz’ bulduğunu açıklamıştı. Ştihova, "Yaklaşık olarak 3 hafta önce iş seyahatinde olan akreditasyonlu bir Rus diplomatın Prag’a döndüğü ve meslektaşları tarafından havalimanında karşılandığı bir gerçek" açıklamasını yapmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da daha önce Çek medyasındaki iddiaların uydurmaya banzediğini belirtmişti. Zaharova ise haberleri ikili ilişkilerde tahrik unsuru olan sahte haberler olduğunu açıklamıştı.

Ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, hiç kimsenin Rusya’nın birilerini Çekya’ya göndermeye çalıştığı konusunda kanıt sunmadığını ifade etmişti.