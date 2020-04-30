Moskova'daki iki büyük fuar alanında sahra hastanesi kuruluyor

Vaka sayısının artmaya devam ettiği Rusya'da, salgının merkez üssü olan ve başkent Moskova'yı da içine alan Moskova Bölgesi'nde olası kötü bir senaryoya karşı yatak kapasitesinin artırılması için iki sahra hastanesi kurulacak.

Basın toplantısı düzenleyen Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyev, bölgenin en büyük fuar alanı olan 'Crocus City Hall' ile Odintsovo'da bulunan, Rusya Savunma Bakanlığı'na ait ülkenin en büyük askeri parkı 'Patriot' içindeki fuar alanının hastaneye dönüştürüleceğini belirtti.

Vorobyev, fuar alanlarında kurulacak her bir sahra hastanesinin 1.500 yatak kapasiteli olacağını, solunum cihazları da dahil olmak üzere tam teşekküllü olarak donatılacağını ifade etti.

Mayıs ayının ağır geçeceğini, durumun ciddiyetini koruduğunu ve her gün yüzlerce yeni vaka tespit edildiğini kaydeden Vorobyev, birçok kişinin hastalığa yakalanacakları endişesiyle panik halinde olduklarının altını çizerek, "Bu nedenle, şu anda en önemli görevimiz, mümkün olduğunca fazla hastaya tanı koymak. Bunun için 6 merkez daha açtık" dedi.

Salı günü Moskova Bölgesi'ne federal program kapsamında Kovid-19 tedavisine yönelik 16 yoğun bakım aracı geldiğini anlatan Vorobyev, bu araçlarda solunum cihazları, defibrilatörler, inhalerler ve EKG cihazları gibi gerekli tüm ekipmanların bulunduğunun altını çizdi.

Rusya’da Kovid-19 vaka sayısı 106 bin 498’e yükseldi

Rusya’da son 24 saatte 7099 Kovid-19 vaka sayısı daha tespit edilerek, şimdiye kadarki toplam vaka sayısı 106 bin 498’e yükseldi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, koronavirüs vaka sayısı bir günde 99 bin 399’dan 106 bin 498’e çıktı. Günlük vaka artışı 7099 oldu.

Yeni vakaların 2829’unda bir semptom görülmedi, 3093’ü başkent Moskova’da, 793’ü Moskova bölgesinde, 336’sı St. Petersburg’da kaydedildi.

Gün içinde 101 kişi daha hayatını kaybetti ve şimdiye kadar Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 1073’e çıktı.

Son 24 saatte 1333 hasta iyileşti, toplam iyileşen sayısı 11 bin 619’a ulaştı.