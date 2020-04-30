Bogdanov, Hafter hükümetinin Dışişleri Bakanı el-Huveyc'le Libya'daki son gelişmeleri konuştu

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, General Halife Hafter'i destekleyen Libya geçici hükümetinin Dışişleri ve Uluslararası Yardımlaşma Bakanı Abdulhadi el-Huveyc ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bogdanov ve el-Huveyc, Libya'daki askeri, siyasi ve insani durumu ve yaşanan son gelişmeleri istişare etti.

Rusya'nın Libya konulu Berlin zirvesinin kararlarına ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2510 sayılı kararına uygun olarak BM himayesinde Libyalılar arasında geniş katılımlı bir diyalog kurulmasından yana olduğun belirten Bogdanov, Ramazan ayı münasebetiyle insani ateşkes ilan edilmesi yönündeki çağrıları desteklediklerini vurguladı.

📞Заместитель Министра иностранных дел России и Министр иностранных дел и международного сотрудничества Ливийского правительства, базирующегося на востоке страны, обменялись мнениями по развитию военно-политической и гуманитарной обстановки в Ливии.

🔗https://t.co/K1bQBG2Brq pic.twitter.com/0GyU8YhXiG — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) April 30, 2020

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