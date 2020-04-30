Putin: Kovid-19'la mücadele insanlık sınavı oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadelenin herkes için bir insanlık sınavı olduğunu belirten Devlet Başkanı Vladimir Putin'e göre, bu süreçte, Rusya, kendi içinde sıkı bağları bulunan bir ülke olduğunu kanıtladı.

Koornavirüs pandemisine karşı verilen mücadeleye yardım eden gönüllülerle çevirimiçi görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kovid-19'la mücadelenin herkes için bir insanlık sınavı olduğunu, bu süreçte Rusya’nın bağları sıkı bir ülke olduğunu kanıtladığını ifade etti.

Putin gönüllü çalışanlara şöyle seslendi:

"Bu tür zor sınavların olduğu günlerde herkes gerçekte kim olduğunu, neler yapabileceğini ortaya koyar. Koronavirüs tehdidiyle mücadele hepimiz için gerçek bir insanlık sınavı, merhamet ve karşılıklı yardım yeteneği sınavı oldu. Biz birlik olduğumuzu, bağları sıkı bir ülke olduğumuzu kanıtladık”

Yardım eden gönüllülerin ad ve soyadlarını zaman zaman hiç kimsenin bilmediğini, 'ancak bu kişilerin bunu içtenlikle yaptıklarını ve bunun olabilecek en değerli şey olduğunu' vurgulayan Rusya Devlet Başkanı, ekledi:

“Bu bizim kişilerimizin karakterinde, genetik ve tarihsel kodunda olan bir şeydir.”