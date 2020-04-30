Rusya Başbakanı Mişustin, koronavirüse yakalandı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video konferans yoluyla görüşen Mişustin, "Sayın Vladimir Vladimiroviç, yaptığım koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilgisini aldım. Bu durumda Rusya Tüketiciyi ve İnsan Sağlığı’nı Koruma Kurumu'nın taleplerine uygun olarak kendimi karantinaya almam, doktorların tavsiyelerine uymam gerekiyor. Bunu, iş arkadaşlarımı korumak için yapmalıyım" dedi.

Mişustin, Başbakan Vekili görevine yardımcısını Andrey Belousov'u teklif etti. Putin, teklifi kabul ederek Belousov'u Başbakan Vekili atadı.