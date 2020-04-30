Popova, Kovid-19 aşısının test sonuçlarının ne zaman elde edilebileceğini açıkladı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Rusya'da yeni tip koronavirüsün tedavisi için geliştirilen aşıların test sonuçlarının en erken yaz ortasında alınabileceğini belirtti.

Rusya hükümetinin koronavirüsle ilgili resmi verilerin paylaşılması amacıyla kurduğu 'stopkoronavirus.rf' sitesine demeç veren Popova, aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Şu anda Rospotrebnadzor bünyesindeki 'Vektör' Devlet Bilim Merkezi'nin 6 aşı, diğer firmaların ise 3 aşı üzerinde çalıştığını kaydeden Popova, test sonuçlarının en erken yaz ortasında elde edileceğinin altını çizdi.

Popova, "Test çalışmalarına mümkün olduğunca hızlı şekilde başlamak istiyoruz. Rusya Devlet Başkanı, yasal düzenlemede değişiklik yapılması için talimat verdi ve şu anda bu süreci hızlandırma imkanına sahibiz. Ancak görünen o ki, yaz ortasından önce hiç kimse testlerin sonuçları alamayacak" ifadelerini kullandı.