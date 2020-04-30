Lavrov, Çekya medyasının ‘suikast’ iddialarını değerlendirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çekya medyasının, Prag politikacılarını zehirleme planlarıyla ilgili iddiaları “akla hayale sığmayacak bir şey” olarak nitelendirdi.

Bugünkü basın toplantısında, Çekya medyasının, bu ülkeye gelen bir Rus diplomatın çantasında, Prag’daki politikacılara suikast düzenlemek için getirilen çok zehirli risin maddesinin tespit edildiği yönündeki iddiaları değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Herhangi bir yolcunun çantasında ölümcül özelliğe sahip zehirli madde tespit ettiyseniz bu insanın geçmesine nasıl izin verdiniz? Bu insanın topraklarınızda bulunmasına nasıl izin vermeye devam ediyorsunuz? Bu bence tamamen akla hayale sığmayacak bir şey” ifadesini kullandı.

Lavrov, “Özgür Avrupa Radyosu, risin maddesinin, koronavirüs salgını nedeniyle uygulamaya konan yeni sıkı kontrol yöntemleri sayesinde tespit edildiğini iddia etti. Peki, tespit ettiniz diyelim. Ne oldu? Öylesine ölümcül maddenin ülkeye girişine izin mi verdiniz? Aklı başında olan kim bunu kabul eder ve tüm bu uydurmalara inanır” diye ekledi.

Ne olmuştu?

Geçen pazartesi Prag merkezli haftalık gazete Respekt’in yerel istihbarat teşkilatlarından bir kaynağa dayandırdığı haberinde, üç hafta önce üzerinde Rus diplomatik pasaportu olan bir kişinin, bavulunda çok zehirli risin maddesi ile Prag’a geldiğini ileri sürmüştü.

İddiaya göre bu kişi daha sonra kendisini bekleyen resmi araçla Prag’daki Rus Büyükelçiliği’ne gitti. Gazete, adamın getirdiği zehrin Prag’daki iki belediye politikacısını hedef alabileceğini iddia etmişti.

Habere göre Prag-6 kentsel kısmı yöneticisi Ondrjej Kolarj ve Prag Belediye Başkanı Zdenek Grijb kentteki Mareşal Konev anıtın yıkılması ve Rusya Büyükelçiliği önündeki meydanın Boris Nemtsov Meydanı olarak yeniden adlandırılması ile ilişkilendiriliyor.

Rus Büyükelçiliği nota gönderdi

Rus Büyükelçiliği Çekya Dışişleri Bakanlığı’na konuya ilişkin nota göndererek, Rusya’ya ve diplomatik temsilciliğine yönelik yersiz ithamların kabul edilemez olduğunu bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da daha önce Çek medyasındaki iddiaların uydurmaya benzediğini belirtmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, haberleri ikili ilişkilerde tahrik unsuru olan sahte haberler olduğunu açıklamıştı.