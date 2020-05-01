Rusya’da koronavirüse karşı antikorları tespit etmeye yarayan test sistemi tescillendi

Rusya’da koronavirüse karşı antikorları tespit etmeye yönelik geliştirilen test sistemi devlet tarafından tescillendi.

Rusya Federal Tıbbi-Biyoloji Ajansı, kendi geliştirdikleri, koronavirüse karşı antikorları tespit etmeye yarayan test sisteminin devlet onayından geçtiğini duyurdu.

Haftada 100 bin kadar test sistemi üretilmesi planlanıyor.

Son 24 saatte 7 bin 933 yeni vaka tespit edildi

Öte yandan koronavirüsle mücadele merkezi, Rusya’da son 24 saatte vaka sayısının 7 bin 933 artarak 114 bin 431’e yükseldiğini bildirdi.

Rusya’da dün görülen 7 bin 99 kişilik rekor vaka artışının ardından, bugün 85 bölgede 7 bin 933 vaka daha kaydedildi.

Vakaların 3 bin 534’ü bir semptom göstermedi.

Yeni vakaların 3 bin 561’i Moskova’da, 797’si Moskova bölgesinde ve 349’u St. Petersburg’da tespit edildi.

Koronavirüs kaynaklı ölümler de 96 artışla 1169’a yükseldi.

Son 24 saatte 1601 hasta iyileşti, şimdiye kadar iyileşen kişi sayısı 13 bin 220’ye ulaştı.

Rusya İnsan Sağlığını Koruma Kurumu’ndan (Rospotrebnadzor) mayıs ortasında salgının pik noktasına ulaşmayı bekledikleri açıklaması gelmişti.

Rusya’da dün vaka sayısı 99 bin 399’dan 106 bin 498’e çıkmıştı.