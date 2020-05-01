Koronavirüs yüzünden Rus komünistler geleneksel 1 Mayıs mitingini ilk kez internette gerçekleştirdi

Rusya Federasyonu Komünist Partisi (KPRF), koronavirüs salgını nedeniyle geleneksel 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mitingini bu yıl internet ortamında gerçekleştirdi.

İnternette düzenlenen 1 Mayıs İşçi Bayramı konferansında konuşan KPRF lideri Gennadiy Zyuganov, “Böyle bir etkinlik gerçekleştirebilmek için fikir sahibi olmak gerek. Bizde de dahiyane Lenin fikirleri, işçi sınıfının gücü ve adaleti var” dedi.

KPRF lideri Zyuganov ayrıca partinin tüm dünyadaki dostlarının yanı sıra işçi sınıfına hizmet eden yoldaşlarına hümanizm ideallerine bağlılıkları ve özverileri için teşekkür etti.

Zyuganov, “Yalan ve yaygaracı söylemlere rağmen sizlerle birlikte bu dünyaya iyilik, aydınlık ve doğruyu getiriyoruz. Ne olursa olsun bizim meselemiz barış, bundan tek bir dakika şüphe etmiyorum” ifadelerini kullandı.

Russia’s Communist Party holds its traditional May Day rally online for the first time pic.twitter.com/jsuwebGC7e — Theo Merz (@theo_merz) May 1, 2020

​Etkinlikte Zyuganov’un yanı sıra Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın KPRF’li vekilleri, bölgelerdeki parti üyeleri ve destekçileri, eski Sovyet ülkelerinin komünist partileri temsilcileri yer aldı.

​Tek kişilik eylemler düzenlendi

İnternetteki konferanstan önce Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kremlin, Rusya Devlet Başkanlığı, Rusya Hükümeti ve Moskova Belediye Başkanlığı binaları önünde ise KPRF milletvekilleri Valeriy Paşkin ve Denis Parfenov ile Moskova Kent İdaresi’nden KPRF vekilleri Nikolay Zubrilin, Pavel Tarasov, Yevgeniy Stupin, Dmitriy Loktev ve Yelena Şuvalova tek kişilik eylem gerçekleştirdi.

Pankartlarda kapitalizm karşıtı, kriz ve salgınlarla mücadelede sosyalizmin faydalarına dikkat çeken sloganlar yer aldı.

«Долой министров-капиталистов!». Московские коммунисты провели одиночные пикеты утром 1 маяhttps://t.co/2GNGha9hb3 pic.twitter.com/TB5OvsrLzY — КПРФ (@kprf) May 1, 2020

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