Rusya'da yapılan Kovid-19 testlerinin sayısı 3.7 milyonu geçti

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'ndan (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamaya göre, Rusya'da 1 Mayıs itibarıyla yapılan test sayısı 3.7 milyonun üzerinde.

Açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 225 bin olduğu vurgulandı.

Rusya'da son 24 saatte vaka sayısının 7 bin 933 artarak 114 bin 431’e yükseldi. Son 24 saatte 1601 hasta iyileşti, şimdiye kadar iyileşen kişi sayısı 13 bin 220'ye ulaştı.

Rusya'da şu anda 211 bin kişi koronavirüs şüphesiyle gözetim altında tutuluyor.