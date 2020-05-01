Rusya’da koronavirüs uyarısı: Sonbaharda ikinci dalga başlayabilir

Güneşli ve sıcak havanın başlamasıyla koronavirüs salgının düşüşe geçebileceğini belirten Rospotrebnadzor, sonbaharda ikinci dalganın başlama ihtimalinin yüksek olduğu uyarısında bulundu.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Diğer tüm solunum yolu enfeksiyonlarında olduğu gibi koronavirüs salgınında da sıcak hava ve büyük miktarda güneş ultraviyolesi sayesinde vaka sayısının düşüşe geçmesi ihtimali yüksek” dedi.

Açıklamada, sonbaharda, yağmurlu ve soğuk havanın dönmesiyle, “Rusların okullara ve işe dönmesiyle hastalıkta ikinci dalga ihtimali yüksek” olduğu kaydedildi.

Koronavirüs belirtisi olmayan vatandaşların, sadece hastalarla temas etmeleri veya böyle bir temas olma ihtimali olduğunda test yapmaları gerektiği ifade edilen açıklamada, kliniklerde virüs kapma riski yüksek olduğundan tüm planlı aşıların ertelenmesi tavsiyesinde de bulundu.