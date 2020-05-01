Kovid-19 etkisi: Ruslar daha az alkol tüketip daha sağlıklı beslenmeye yöneldi

Rusya'da yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uzun süredir karantinada bulunan Rusların daha az alkollü içecek tüketmeye ve sağlıklı beslenmeye başladığını ortaya koydu.

Rusya hükümetine bağlı Tüketici Davranışları Araştırma Merkezi Roskaçestvo ile Online Market Intelligence adlı araştırma kurumunun karantina döneminde yaptığı ankete göre Rusya halkı, zararlı yiyecek ve içeceklerden kaçınmak için alışveriş alışkanlarını değiştirdi.

21-22 Nisan'da düzenlenen anket, Rusların yüzde 45'inin alkolü bıraktığını, yüzde 38'inin artık tatlı yemediğini ve yüzde 35'inin de sosis tüketmediğini gösterdi.

Sağlığa zararlı ürünleri almayı bırakanların büyük bölümünü yaşlıların oluşturduğu görülürken, alkolü bıraktığını söyleyenlerin yüzde 67'sinin 55 yaş üzerinde olması dikkat çekti.

Bu arada ankete katılanların yüzde 35'i karantina başladığından beri gıda alışverişi masraflarının azaldığını, bir diğer yüzde 35'i ise arttığını söyledi.

İzvestiya gazetesinin daha önce mali veri operatörü Taxcom'un rakamlarına dayanarak yayınladığı haberinde, nisan ayının ilk haftasında Rusya'da votka satışlarının yüzde 41 oranında azaldığı belirtilmişti.