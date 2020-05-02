Putin, 9 Mayıs Zafer Bayramı’nda balkondan zafer şarkısı söyleyeceğine dair söz verdi

“MıVmeste” (Birlikteyiz) ulusal kampanya organizatörleri ve katılımcılarıyla video konferans yoluyla gerçekleşen görüşmede, Putin’e ülke genelinde 9 Mayıs saat 19.00’da yapılacak eyleme katılma teklifi geldi.

Gönüllülerden oluşan “MıVmeste” organizasyon grubu, söz konusu girişimin, Sovyetler Birliği’nin ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Vasiliy Lanovoy’dan geldiğini anlattı.

Putin’e, her yıl 9 Mayıs’ta Ölümsüz Alay yürüyüşüne katıldığını hatırlatan gönüllüler, “Lütfen şimdi de bize destek verin” dedi.

Putin, “Büyük bir zevkle yapacağım. Sadece katılma biçimimi seçmem gerekiyor. Bunu mutlaka düşüneceğim. Ama hiç şüpheniz olmasın ruhum ve kalbim sizinle olacak” ifadesini kullandı.

Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle Ölümsüz Alay eyleminin online yapılmasına karar verilmişti.