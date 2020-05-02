Rusya hükümeti devlet alımlarında yabancı menşeili bir dizi ürünü yasakladı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından imzalanan karar, Rusya’da üretilmeyen ve maliyeti 100 bin rublenin (93 bin 300 TL) altında olan ürünleri ve toplam tutarı 1 milyon rubleyi (93 bin TL) geçmeyen alımları kapsamıyor.

Alımı yasak olan ürünler arasında yabancı otomobiller, kamyonlar, vinçler, itfaiye araçları, arama-kurtarma araçları, polis arabaları, ambulanslar, kruvaziyerler ve tur gemileri, feribotlar, petrol ve doğalgaz tankerleri, kimyasal ürünleri taşıyan gemiler, helikopterler ve bazı mobilya türleri yer alıyor.

Otomobiller ve ekipmanlar için yedek parça ve sarf malzemeleri yasağın kapsamı dışında tutuldu.