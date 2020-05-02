Rusya’da toplam vaka sayısı 124 bin 54’e yükseldi

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’da gün içinde Kovid-19 vaka sayısı 9623 artttı ve toplam vaka sayısı 124 bin 54’e yükseldi.

Rusya’da son 24 saatte vaka sayısında yeni bir rekor gözlendi. Günlük vaka sayısında 83 bölgede 9623 artış oldu. Yeni vakaların 4488’inde bir semptoma rastlanmadı.

Yeni vakaların 5358’i başkent Moskova’da, 807’si Moskova bölgesinde ve 323’ü St. Petersburg’da görüldü.

Son 24 saatte ölen kişi sayısı 57, iyileşen kişi sayısı 1793 oldu.

Toplam vaka sayısı 85 bölgede 124 bin 54’e, iyileşen hasta sayısı 15 bin 13’e yükseldi. Şimdiye kadar Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı da 1222’ye çıktı.

Dün kaydedilen vaka sayısı 7933’tü.

Şimdiye kadar yaklaşık 4 milyon test yapıldı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) şimdiye kadar 3.9 milyondan fazla koronavirüs testi yapıldığını, 214 bin kişinin tıbbi gözetim altında tutulduğunu bildirdi.

Son 24 saatte gerçekleştirilen test sayısı ise 221 bin.

Sobyanin: Moskovalıların yüzde 2’si koronavirüs taşıyor

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkent halkının yüzde 2’sinin koronavirüs taşıdığını ifade etti.

Sobyanin ayrıca dünden beri kentteki laboratuvar test sayısının 2 kat arttığını ve 40 bine kadar yükseldiğini belirtti.