Rus Senatör: Kim’in ortadan kaybolması bilinçli bir aldatmacaysa, başarılı oldu

Rus senatör Aleksey Puşkov, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un öldüğü gibi çeşitli söylentilere yol açan üç hafta ortadan kayboluşu üzerinden dönen söylentiler hakkında “Bilinçli bir aldatmacaysa başarıyla sonuçlandı” yorumunda bulundu.

Twitter’dan açıklama yapan Puşkov, “Pyongyang bildirdi: Kim Jong Un 1 Mayıs’ta kamuoyunun önüne çıktı. Bilgi kesintisinin çok uzadığı açıktı, artık insanların karşısına çıkmanın vakti gelmişti. Öyle de yaptı. Durumu hakkındaki entrikalar sadece dünyanın, onun kişiliği üzerindeki dikkatini gösterdi. Bu bilinçli bir aldatmacaysa başarılı oldu” ifadelerini kullandı.

В Пхеньяне сообщили: Ким Чен Ын появился 1 мая на публике. Было ясно, что инфо-пауза слишком затянулась - пора было выходить на люди. Он и вышел. Интрига вокруг его состояния лишь показала внимание к его персоне в мире. Если это была сознательная мистификация, то она удалась. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 1, 2020

​Bir süredir kamuoyunda görülmediği için öldüğü ya da görevinden uzaklaştırıldığı gibi iddialarla gündeme gelen Kuzey Kore lideri, 20 gün sonra ilk kez ortaya çıktı. Ülkenin 36 yaşındaki lideri Kim Jong-un, ülkede kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesiyle Suncheon şehrinde düzenlenen bir gübre fabrikasının açılış törenine katılarak hakkındaki iddiaları yalanlamış oldu.