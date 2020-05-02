Putin’in görüştüğü başhekim, Kovid-19’u nasıl geçirdiğini anlattı

Rossiya 1 televizyonunun aktardığına göre, kendisine koronavirüsün bulaşmasından sonraki süreci anlatırken Protsenko, “Çok alışılageldik şekliyle, ortalama biçimde geçti. Ateş oldu, bilgisayarlı tomografide akciğerlerde belirli bir miktarda hasar görülüyordu, ancak yatakta, tüm diğer hastalarımız için uyguladığımız tedavi ile hastalığı atlatabileceğim bir düzeydeydi” ifadelerini kullandı.

Putin, Moskova Bölgesi'ne bağlı Kommunarka kentine giderek koronavirüs hastalarının tedavi edildiği 40 no'lu hastaneyi ziyaret etmişti. Rus liderin bu ziyaret sırasında bir araya geldiği başhekim Denis Protsenko'ya Kovid-19 tanısı koyulduğu açıklanmıştı.

Protsenko'nun koronavirüse yakalandığı 31 Mart’ta öğrenilmişti. Nisan ayı ortasında ise başhekim sosyal medyada iyileştiğini duyurmuştu.