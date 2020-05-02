Peskov: Putin 9 Mayıs’ta Ebedi Ateş’e çiçek bırakıp ulusa seslenecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 9 Mayıs Zafer Günü’nde Meçhul Asker Anıtı’ndaki Ebedi Ateş’e çiçek bırakıp daha sonra da halka hitap edeceğini ifade etti.

‘Moskova. Kremlin. Putin’ programında konuşan Peskov, “Devlet başkanının 9 Mayıs’ta Ebedi Ateş’e çiçek bırakmasını ve oradan da halka hitap etmesini bekliyoruz” dedi.

'Zafer Günü'nü kutlamak için uzaktan çalışmaya ara verecek'

Peskov, Putin’in böylece savaşta ölenlerin anısı önünde eğilmek ve halkın Zafer Günü’nü kutlamak için uzaktan çalışmaya bir ara vereceğini ifade etti.

Putin, son zamanlarda Moskova bölgesindeki Novo-Ogarevo’daki rezidansında yaşıyor ve çalışıyordu.

Sovyet ordusunun İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi güçlerine karşı kazandığı zaferin kutlandığı 9 Mayıs Zafer Günü askeri geçit töreni koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti.