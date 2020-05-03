Rusya Başbakanı Mişustin'in sözcüsü: Koronavirüs tedavisi bir klinikte devam ediyor, sağlık durumu iyi

Rusya’nın yeni koronavirüse yakalanan Başbakanı Mihail Mişustin’in sağlık durumunun genel anlamda iyi olduğu, doktorların gözetimi altında bir klinikte tedavi görmeye devam ettiği belirtildi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in Sözcüsü Boris Belyakov, “Mihail Vladimiroviç (Mişustin) halen uzmanların gözetimi altında, tedavisi devam ediyor. Sağlığı genel anlamda iyi” açıklamasını yaptı.

Belyakov, Rusya Başbakanı’nın tedavi altında olduğu klinikte çeşitli belgeler üstünde çalışmaya devam ettiğini ve ekibiyle telefon üstünden irtibatta olduğunu da söyledi.

Mişustin’in yeni koronavirüs testinin 30 Nisan’da pozitif çıktığı biliniyor. Ancak Rusya Başbakanı’nın semptomlarının ne düzeyde olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.

İngiltere lideri Boris Johnson’dan sonra koronavirüse yakalanan ikinci başbakan olan Mişustin’in görevlerini geçici olarak yardımcısı Andrey Belousov yürütüyor.