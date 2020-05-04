Peskov: Kovid-19 önlemlerinin kademeli olarak kaldırılmasına ilişkin tavsiyeler 6 Mayıs'ta Putin'e sunulacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'da karantinadan çıkılması ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili tavsiyelerin 6 Mayıs Çarşamba günü Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunulacağını belirtti.

Basın toplantısında konuşan Peskov, hükümetin Rusya'da yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan önlemlerin kademeli olarak kaldırılmasına ilişkin rapor ve tavsiyeleri 6 Mayıs'ta sunacağını söyledi.

Peskov, Rus yönetiminin bu rapor ve tavsiyeleri esas alarak kurumların yürüttüğü çalışmaların verimliliğini değerlendireceğini ve buna göre federal hükümetin ve bölgelerin atacağı adımları belirleyeceğini ifade etti.

'11 Mayıs'taki verileri bekliyoruz'

Peskov, "Elbette 11 Mayıs'ı bekliyoruz. En önemlisi, 11 Mayıs'taki vaka artış veya azalma dinamiğinin göstergelerini bekliyoruz. Karantina önlemlerini kaldırma kademeleri bu dinamiğe bağlı olacak" diye ekledi.

Putin, geçen hafta yaptığı bir toplantıda hükümetten 6 Mayıs'a kadar Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan önlemlerin nasıl uygulandığına ilişkin rapor sunmasını istemiş, hükümete, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'na (Rospotrebnadzor) 5 Mayıs'a kadar kısıtlamaların 12 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak kaldırılmasına ilişkin tavsiyeler hazırlama talimatı vermişti.