Kremlin’in baş aşçısı, Rus liderlerin sofralarındaki ‘yasaklı yemekleri’ anlattı

Kremlin’in baş aşçısı Anatoliy Galkin, Rus liderlerin sofraları için genel bir ‘yasaklı yemekler’ listesi olmadığını, her şeyin tercih doğrultusunda değiştiğini belirtti. Galkin’e göre, Gorbaçov sofrasında yaban kuşlarının bulunmasına katlanamıyor, Yeltsin de deniz ürünlerini sevmiyordu. Putin de kırmızı et seviyor.

Sputnik’e konuşan Galkin, devletin önde gelen isimlerinin sofralarında olmayacak yiyeceklere ilişkin tek bir liste olmadığını, bunun kişisel tercihlere bağlı olarak değiştiğini ifade etti.

Galkin, “(Sovyetler Birliği'nin 1964-1982 yılları arasında liderliğini yapan) Leonid İlyiç Brejnev’in yaban kuşunu, Zavidovo’da avlanan ördekleri yemeyi sevdiğini söyleyebilirim. (Sovyetler Birliği’nin son lideri) Mihail Sergeyeviç Gorbaçov ise bunlara katlanamazdı, hiçbir zaman yaban kuşu yemezdi” dedi.

Gorbaçov’un ördek veya hindi fileto yediğini, ancak bunların da yabani değil, özel olarak yetiştirilmiş olması gerektiğini belirten Galkin, “(Rusya’nın ilk Devlet Başkanı) Boris Nikolayeviç Yeltsin, her şeyi yerdi, ancak deniz ürünlerini hiç sevmezdi. Karides, deniz kestanesi, su yılanı, kurbağa gibi şeylerden hoşlanmazdı. Bu nedenle sofrasına bunlar konulmazdı” ifadelerini kullandı.

'Putin köfte seviyor'

Galkin, Putin’in yemek zevklerine ilişkin de şunları anlattı:

“Vladimir Vladimiroviç Putin’e gelince, olağandışı hiçbir şey yok, köfte, koyun ve dana eti seviyor, biraz da balık yiyebiliyor. Her halükarda onlar da siz, ben gibi bir insan. Ama mesela ananas, mango veya papaya mı isteniyor, hepsi var elbette. Bu hep böyleydi. Sovyetler Birliği döneminde bile bu konuda sıkıntı yoktu. Ananas da mango da avokado ve kivi…. Aklınıza ne gelirse oluyordu, marketlerde bulunmasa bile.”