Rusya’da konutların altındaki küçük mekanlarda içki satışı yasaklandı

Rusya’da çok katlı konutların altlarında ve bu binaların bölgesinde bulunan, hizmet alanı 20 metrekareden küçük işletmelerin alkollü içki satışı yapması yasaklandı.

Rusya parlamentosunun yayın organı Parlamentskaya Gazeta’da yayınlanan belgeye göre, çok katlı konut binalarının altındaki ve bu binaların bölgesindeki küçük işletmelerin alkollü içki satması yasaklandı. En az 20 metrekare genişliğindeki işletmelerin alkol satmasına izin verilecek.

Bölge yönetimlerinin bu tür işletmelere ilişkin kısıtlamayı genişletebileceği (müşterilere hizmet verilen alan genişliğinin arttırılması) ya da alkol satışını tamamen yasaklayabileceği kaydedildi.

Kararın alınmasındaki gerekçelerden biri olarak vatandaşlardan gelen, binaların bölgesinde, bahçelerinde ve çocuk parklarında rahatsızlık verildiği yönündeki çok sayıda şikayet gösterildi.

Federal Meclis tarafından kabul edilen 17 Nisan tarihli yasa, 24 Nisan’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalandı.

Kararla, binaların zemin katlarındaki geceleri alkollü içki satışı yapan küçük barlarla ilgili sorunlarla mücadelenin amaçlandığı belirtilmişti.