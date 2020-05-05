Rusya’da konutların altındaki küçük mekanlarda içki satışı yasaklandı

Rusya parlamentosunun yayın organı Parlamentskaya Gazeta’da yayınlanan belgeye göre, çok katlı konut binalarının altındaki ve bu binaların bölgesindeki küçük işletmelerin alkollü içki satması yasaklandı. En az 20 metrekare genişliğindeki işletmelerin alkol satmasına izin verilecek.
Bölge yönetimlerinin bu tür işletmelere ilişkin kısıtlamayı genişletebileceği (müşterilere hizmet verilen alan genişliğinin arttırılması) ya da alkol satışını tamamen yasaklayabileceği kaydedildi.
Federal Meclis tarafından kabul edilen 17 Nisan tarihli yasa, 24 Nisan’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalandı.
Kararla, binaların zemin katlarındaki geceleri alkollü içki satışı yapan küçük barlarla ilgili sorunlarla mücadelenin amaçlandığı belirtilmişti.
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