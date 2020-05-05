Putin karşıtı haberler nedeniyle NYT'ye Pulitzer Ödülü verilmesine Rusya'dan tepki

Rusya tarafından birçok kez resmi olarak yalanlanan 'Vladimir Putin rejiminin yıkıcı eylemleri' hakkındaki haber dizisi nedeniyle New York Times gazetesine uluslararası habercilik dalında Pulitzer Ödülü verilmesine Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nden tepki geldi.

Columbia Üniversitesi'nin öncülüğünde 14 dalda dağıtılan ve gazeteciliğin Oscarları olarak bilinen Pulitzer Ödülleri sahiplerini buldu. Uluslararası habercilik dalındaki ödülün, "büyük bir risk alarak 'Vladimir Putin rejiminin yıkıcı eylemlerini' açığa çıkaran etkileyici haber dizisini yazan" New York Times'a verildiği açıklandı.

Ödüle tepki gösteren Rusya'nın Washington Büyükelçiliği, Pulitzer Ödülü organizasyon komitesinin, içindeki iddialar birçok kez hem resmi ağızlardan hem de fiiliyatta tekzip edilen Rusya karşıtı materyalleri öne çıkararak çok büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Elçilik, "Eğer bunda, iddia edildiği gibi bir risk varsa, o da sadece itibar riskidir. Gazetenin söz konusu haber dizisini 'yalan haber yazma rehberi olabilecek, süzgeçten geçirilmemiş Rusfobik uydurmaların harika bir koleksiyonu' olarak görüyoruz" diye vurguladı.

New York Times'ın üç yıl önce Rusya'yı şeytanlaştırdığı için de Pulitzer Ödülü'ne layık görüldüğünü anımsatan elçilik, "Görünen o ki, bu tür kısa ömürlü 'yaratıcılık' periyodik olarak prestijli ödülleri gerekli kılıyor" diye ekledi.