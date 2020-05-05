Rusya Başbakanı Mişustin’in sağlık durumu açıklandı: Normal hissediyor

Koronavirüs testi pozitif çıkan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in genel olarak kendini normal hissettiği belirtildi.

Rusya Başbakanlığı Sözcüsü Boris Belyakov, “Mihail Vladimiroviç (Mişustin) devlet sağlık kurumlarından birinde doktorların sıkı müşahedesi altında kalmaya devam ediyor. Sağlık durumu kontrol altında.plana göre uygulanıyor, Rusya Sağlık Bakanlığı’nın bu hastalığın tedavisi için hastalara tavsiye ettiği ilaçlar kullanılıyor” dedi.

Mişustin’in, kendini normal hissettiği itiraf ettiğini bildiren Belyakov, “Hatta aktif olarak meslektaşlarıyla telefon görüşmelerini gerçekleştiriyor” diye ekledi.

Mişustin’in yeni koronavirüs testi 30 Nisan’da pozitif çıktmıştı. Başbakanın görevlerini geçici olarak yardımcısı Andrey Belousov yürütüyor.