160 Rusya vatandaşı daha Türkiye'den Rusya'ya götürüldü

Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu, Rus havayolu şirketi Aeroflot'a ait bir uçağın 160 Rus vatandaşıyla Antalya'dan Rostov-na-Donu ve Ufa'ya gittiğini duyurdu.

Başkonsolosluktan yapılan açıklamada, "160 Rusya vatandaşı, Aeroflot'un seferiyle Antalya'dan Rostov-na-Donu ve Ufa'ya dönüyor. Seferin düzenlenmesiyle ilgili faaliyetler, daha önce Türk hükümetiyle koordine edildi ve Türkiye'deki Rus diplomatik temsilciliklerinin Rusya İletişim Bakanlığı'nın birimleri ve Aeroflot'un temsilciliğiyle yürüttüğü yakın koordinasyon dahilinde gerçekleştirildi" dendi.

Rusya Bakanlar Kurulu, koronavirüs nedeniyle Rus sivil havacılık ajansı Rosaviatsiya’ya diğer ülkelerle olan tarifeli uçuşların ve charter seferlerinin 27 Mart'tan itibaren tamamen durdurulması talimatı vermişti. Daha sonra 31 Mart itibariyle yurtdışında mahsur kalan vatandaşların tahliyesine yönelik uçuşlarda da kısıtlamaya gidilmişti.

Tahliye uçuşları yalnızca Moskova’daki Şeremetyevo Havalimanı’na, 24 saatte 500 kişiden fazla kişi olmayacak şekilde yapılıyor. Moskova’dan Rusya’nın diğer bölgelerine tahliye uçuşları da günde 200 kişiden fazla olmamak kaydıyla gerçekleştiriliyor.