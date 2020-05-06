Rusya Kültür Bakanı’nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Rusya Kültür Bakanı Lyubimova’nın yeni koronavirüse yakalandığı, ancak semptomlarının hafif olduğu belirtildi.

Kültür Bakanlığı Sözcüsü Anna Usaçeva, “Olga Lyubimova uzaktan çalışıyor. İş görüşmelerini video-konferans üstünden gerçekleştirip toplantılara katılmaya devam ediyor” açıklaması yaptı. Usaçeva, “Hastalığı hafif geçirdiği için şu anda hastanede tedavi görmüyor" dedi.

Lyubimova, Rusya’da Kovid-19 tanısı konulan üçüncü hükümet üyesi.

Daha önce 30 Mayıs’ta Başbakan Mihail Mişustin’in koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Mişustin’in semptomlarının ne seviyede olduğuna ilişkin net bir açıklama yapılmış değil, ancak hastanede tedavi gördüğü biliniyor.

Rus hükümetinin Kovid-19 tanısı konulan diğer üyesi ise İnşaat ve Barındırma Bakanı Vladimir Yakuşev’di. 1 Mayıs’ta koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastenede tedavi gören Yakuşev’in yardımcısı Dmitriy Volkova’ya da Kovid-19 tanısı konulmuştu.

Rusya’da son dört gündür üst üste her gün 10.000’in üstünde yeni vaka saptandı. Yeni koronavirüs salgını ülkede henüz en yüksek seviyesine ulaşmış değil. Ancak iyileşme oranlarında artış gözlemleniyor.

Diğer taraftan Rusya lideri Vladimir Putin’in ülkesinde koronavirüs salgını nedeniyle alınmış önlemlerin hafifletilmesi için hükümetin hazırladığı önerileri bugün incelemesi bekleniyor.

Putin daha önce ülkede işyerlerinin 11 Mayıs'a kadar kapalı olacağını açıklamıştı. Başkent Moskova dahil ülkenin pek çok kentinde sokağa çıkma kısıtlamaları halen sürüyor. Yetkililer de halka sürekli evlerinde kalmaları çağrısı yapıyor.

Bu çağrıların sıklaşmasının sebeplerinden birisi, ülkede 9 Mayıs’ta, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi ordusunun Sovyet güçlerine teslim olmasının 75. yıldönümünün kutlanacak olması.

Daha önce, bu yıl 9 Mayıs Zafer Günü’nde Moskova’daki Kızıl Meydan’da düzenlenecek tören ve etkinliklerin ertelendiği açıklanmıştı. Kızıl Meydan’da zaferin yıldönümlerinde yapılan geçit töreni daha önce hiç ertelenmemişti.