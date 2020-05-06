Putin'den koronavirüse yakalanan Başbakan Mişustin'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Koronavirüsle mücadele kapsamında daha önce alınan ekonomik ve sosyal önlemlerin uygulanmasıyla ilgili toplantıda konuşan Vladimir Putin, Başbakan Mihail Mişustin'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Putin, "Toplantıya başlamadan önce Başbakan Mişustin'in en içten dileklerini ve selamlarını sizlere iletmek istiyorum. İyileşiyor. Durumu stabil. Bu tür durumlarda sıkça görüldüğü gibi ateşi var ancak durumu iyiye gidiyor" dedi.

Mişustin'le her gün iletişim halinde olduklarını ve Başbakan'ın salgınla mücadele konusundaki tüm kararların hazırlanma sürecine katıldığını belirten Putin, Mişustin'e acil şifalar diledi.

Mişustin, 30 Nisan'da koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.