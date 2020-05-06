Zafer Günü öncesinde Rus büyükelçilikten Türkçe altyazılı dönem filmi önerisi

Sovyetler Birliği’nin Büyük Vatan Savaşı’nda Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğratışının kutlandığı 9 Mayıs Zafer Günü yaklaşırken, Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden dönemi anlatan bir film önerisi geldi.

Büyükelçilik tarafından Twitter’da ‘Leylekler Uçarken’ filminin YouTube bağlantısı paylaşıldı.

2. Dünya Savaşı’ndan sonra Sovyet sineması çok sayıda savaş filmine imza attı. Altın Palmiye ile ödüllendirilen ve lirik bir aşk öyküsünü anlatan Leylekler Uçarken bunların en bilinen örneklerinden biridir. #Victory75 #Победа75



🎬 https://t.co/W9bKOPN0OA (Türkçe altyazı) pic.twitter.com/VlH8XamCqc — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) May 6, 2020

​Türkçe altyazılı olarak izlenebilen filmle ilgili “2. Dünya Savaşı’ndan sonra Sovyet sineması çok sayıda savaş filmine imza attı. Altın Palmiye ile ödüllendirilen ve lirik bir aşk öyküsünü anlatan Leylekler Uçarken bunların en bilinen örneklerinden biridir” bilgisi verildi.