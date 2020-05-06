Moskova'daki sanayi ve inşaat şirketlerinin 12 Mayıs'tan itibaren çalışmaya başlamasına Putin'den onay

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki sanayi ve inşaat şirketlerinin 12 Mayıs'tan itibaren çalışmalarına yeniden başlamasına yönelik planları desteklediğini belirtti. Ancak bu yüzden başkentteki karantina uygulamasında gevşemeye gidilmeyecek.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınmış bulunan ekonomik ve sosyal önlemlerin uygulanması süreciyle ilgili toplantı düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'in planlarına destek açıkladı.

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, toplantıda, Moskova'daki sanayi işletmelerinin ve şantiyelerin 12 Mayıs'tan itibaren çalışmalarına yeniden başlamasını öngören planlar hazırladıklarını söyledi.

'Tüm tedarik zinciri çalışmalı'

Putin de dün bu planları Sobyanin'le istişare ettiklerini aktararak "Başta sanayi ve inşaat sektöründekiler olmak üzere önemli sayıda işletmenin açılmasına ilişkin planları destekliyorum ve kesinlikle yerinde olduğunu düşünüyorum" dedi.

Sanayi ve inşaat şirketlerinin verimli çalışma yürütebilmesi için ilgili tüm tedarikçi zincirinin çalıştığına dikkat edilmesini rica eden Putin, sürecin Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'yla (Rospotrebnadzor) koordinasyon içinde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

'Karantina uygulaması gevşetilmiyor'

Diğer yandan Moskova Belediye Başkanı, sanayi ve inşaat şirketlerinin çalışmalarına yeniden başlaması nedeniyle başkentteki karantina uygulamasında bir gevşeme olmayacağını vurguladı.

'500 bin kişi işlerine geri dönecek'

Sanayi ve inşaat şirketlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılmasıyla yaklaşık 500 bin kişinin işlerine geri döneceğine dikkat çeken Sobyanin, "Karantina uygulaması gevşetilmeyecek, aksine çok sayıda işletmeye çalışma imkanı verilmesi için karantina uygulamasına harfiyen uyulması gerekiyor" dedi.

Sobyanin, salgını kontrol altına almanın ve diğer alanlardaki faaliyetleri başlatmanın bu sayede mümkün olabileceğinin altını çizdi.