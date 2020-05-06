Rusya'da 'kısıtlamaları 3 aşamada kaldırma' önerisi

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonu ile ilgili getirilen kısıtlayıcı önlemlerin 3 aşama halinde kaldırılabileceğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile toplantıda konuşan Popova’dan Kovid-19 enfeksiyonu ile ilgili getirilen kısıtlayıcı önlemleri 3 aşama halinde kaldırma önerisi geldi.

Popova, “Kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılmasıyla ilgili hazırladığımız öneriler, bu çalışma için aşamaları sağlayan açık bir yöntem kılavuzudur. Kısıtlamaların aşamalı olarak kaldırılmasına ilişkin karar bölge yöneticisi tarafından verilecek ve salgın ortamının ağırlaşması durumunda yeniden kısıtlayıcı önlemler alınabilecek” diye konuştu.

Her aşamada sosyal mesafenin korunması zorunlu

Popova’nın aktardıklarına göre birinci aşamada vatandaşların dışarıda spor yapmaları ve çocuklarla dolaşmaları mümkün olacak, alanları sınırlı olan hizmet odaklı küçük ticari işletmeler yeniden açılabilecek.

İkinci aşamada dışarıda serbest dolaşmaya izin verilecek, eğitim kuruluşları ve ticari satış noktaları faaliyete geçecek.

Üçüncü aşamada ise parklar ve bahçeler halka açılacak.

Aynı zamanda kısıtlamaların kaldırıldığı 3 aşamada da sosyal mesafenin korunması zorunlu olacak.

‘Yeni vaka artış oranı, hastane yatak kapasitesi, testlerin kapsamı’

Popova, “Kısıtlamalar kaldırılırken başlıca şu verilerin değerlendirilmesi öngörülüyor, yeni vaka artış oranı - yani yeni vakalarının sayısı- , yeni koronavirüs enfeksiyonu olan hastaların yatırılması için hastanelerdeki serbest yatak kapasitesi ve enfeksiyonun belirli bir bölgede ne kadar yaygın olduğunu anlamak için test kapsamı verileri” ifadelerini kullandı.

Koronavirüse yakalanma bakımından risk gruplarında olan ve kronik rahatsızlıkları bulunan Rusların eskisi gibi ek önlemler almak durumunda olacaklarını vurgulayan Popova, birçok bölgede salgın ile ilgili yakalanan ‘pozitif trendin’ 12 Mayıs’a kadar korunmasının önemli olduğunun altını çizdi ve ekledi:

“Ülke genelinde kısıtlamaların aşamalı olarak kaldırılması, ancak her bir kişi kendi sorumluluğundaki önlemlerin farkında olmasıyla mümkün.”