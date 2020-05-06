Roscosmos Başkanı Rogozin ABD’nin Ay programını Irak ve Afganistan işgaliyle karşılaştırdı

Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ay olsun ya da Irak, işgal prensibi aynı: 'Razı olanlar koalisyonu' (bir başka seçenek de 'istekliler koalisyonu') oluşturulmaya başlıyor, ardından BM ve hatta kuşkulu olan varsa NATO teğet geçilerek belirlenen hedefe tam gaz ileri" dedi.

Rogozin, "Yalnız bundan da yeni Irak veya Afganistan çıkar" diye ekledi.

Принцип вторжения один и тот же, будь то Луна или Ирак: инициируется создание "коалиции согласных" (как вариант - "коалиции желающих"), а затем, минуя ООН и даже НАТО, если там кто-то сомневается, - вперёд к поставленной цели. Только выйдет из этого очередной Ирак или Афганистан https://t.co/cDPTGtXSTw — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) May 6, 2020

Reuters'ın, hazırlık aşamasındaki anlaşma hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Ay’daki değerli madenlerin çıkarılmasını öngören ve Rusya’nın dahil edilmediği uluslararası anlaşmayı hazırladığı bildirilmişti.

‘Artemis Accords’ adı verilen anlaşma, ABD’nin, müttefiklerini NASA’nın önümüzdeki 10 yıl içinde insanların ve uzay istasyonlarının Ay’a götürülmesini öngören planı etrafında birleştirmeye yönelik son çabası olarak değerlendiriliyor.