Kremlin: Nazarbayeva’nın yetkilerine son verilmesi Kazakistan’ın iç meselesi

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Nazarbayeva’nın Senato Başkanlığı vekillik yetkililerine son verilmesinin Kazakistan’ın iç meselesi olduğunu ifade etti.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu konuda Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev ya da eski Devlet Başkanı Nazarbayev ile bu konuda görüşüp görüşmediği sorusuna, Putin’in ajandasında böyle bir görüşme olmadığı yanıtını verdi.

Konunun Kremlin tarafından takip edilip edilmediği sorusunu ise Peskov, “Kesinlikle” diye yanıtladı ve şöyle devam etti:

“Bu partnerimiz Kazakistan’ın kesinlikle iç meselesi, bu nedenle herhangi bir şekilde yorum yapmayı uygun bulmuyoruz, kesinlikle herhangi bir yorumu da gerektirmiyor, bu Kazakistan’ın iç meselesidir.”

Geçen cumartesi Kazakistan Devlet Başkanlığı basın dairesi, geçtiğimiz yılın mart ayında görevinden istifa eden eski Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in büyük kızı Dariga Nazarbayeva’nın Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’in imzaladığı kararnameyle Senatodaki vekillik yetkilerine son verildiğini duyurmuştu. Kararın gerekçesi ise halen açıklanmış değil.

Tokayev daha sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Nazarbayeva’ya Senato Başkanlığı görevindeki yoğun ve verimli çalışmalarından dolayı teşekkür etmişti. Pazartesi ise idaresinin eski başkan yardımcısı Maulen Ashimbayev’i Senatoda vekil olarak görevlendirmişti.