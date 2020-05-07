Putin'den Norveçli belediye başkanına Dostluk Nişanı

Rusya Devlet Başkanlığı'na ait resmi belgelerin yayınlandığı internet sitesinde yayınlanan kararnamede, Vladimir Putin'in Norveç'in Kirkenes Belediye Başkanı Rune Rafaelson'a 'Dostluk Nişanı' verilmesi yönünde talimat verdiği belirtildi.

Kararname metninde, "Halklar arasındaki dostluğu ve işbirliğini güçlendirme konusundaki büyük katkıları nedeniyle" ifadelerine yer verildi.

Rafaelson, Sputnik’e verdiği röportajda da dahil olmak üzere, Moskova ve Oslo arasındaki gergin ilişkilere rağmen, her zaman sınırın diğer tarafında bulunan Murmansk bölgesi ile ilişkilerin geliştirilmesini savundu.

Rafaelson, her yıl düzenlenen ve Rusya ile ilişkilerin gelişmesine katkı sunan uluslararası Barents Spektakel festivali fikirlerine ilham verenlerden biri.

Kirkenes, Norveç'in Sor-Varanger komününün en önemli şehri. 2. Dünya Savaşı yıllarında Doğu Finnmark’ın Nazilerden kurtarıldığı Petsamo-Kirkenes operasyonu bu şehirde başlatıldı.

Ekim ayında, Kirkenes'teki operasyonun yıldönümünde, Sovyet askerleri için anma etkinlikleri düzenleniyor. 2019'te Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Norveçli meslektaşı Ine Eriksen Soreide anma etkinliklerine katılmıştı.

Kirgenes ayrıca, 2017'te Rusya’da casusluk suçlamasıyla tutuklanan ve hüküm giyen Frode Berg'in doğum yeri. Berg, 2020’de değiştirildi ve Norveç’e döndü. Rune Rafaelson, Berg'in tutuklanmasının ardından bir destek kampanyası başlatmıştı.

Dostluk Nişanı, Rusya Federasyonu vatandaşlarının yanı sıra, yabancı ülke vatandaşlarına, halklar arasındaki dostluk ve işbirliğinin güçlendirilmesine sunulan katkılar, kültürlerin ve milliyetlerin yakınlaşması ve karşılıklı olarak zenginleşmesi ile ilgili verimli çalışmalar ve Rusya'nın kültürel ve tarihi mirasının korunması, çoğaltılması ve yaygınlaştırılması için yürütülen aktif faaliyetler için veriliyor.