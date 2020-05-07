Putin ile Trump, 75. yıldönümünde faşizme karşı kazanılan zaferi konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, yaptıkları telefon görüşmesinde faşizme karşı kazanılan zaferi konuştu ve zaferin 75. yıldönümü nedeniyle birbirlerini tebrik etti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Faşizme kazanılan zaferin 75. yıldönümü nedeniyle birbirlerini tebrik eden Putin ve Trump, 2. Dünya Savaşı yıllarında iki ülke halkını birbirine bağlayan ve ortak düşmanı yenme imkanı sunan müttefiklik ilişkilerinin tarihi öneme sahip olduğunu vurguladı.

Putin ve Trump, Rusya ile ABD'nin bu gelenekleri devam ettirerek, stratejik güvenlik, terörle mücadele, bölgesel çatışmaların sonlandırılması ve salgınla mücadele de dahil günümüzün acil sorunlarının çözümünde önemli başarı sağlayabileceğinin altını çizdi.

'Trump, Rusya'ya tıbbi ekipman göndermeyi teklif etti'

Kremlin'in açıklamasına göre tarafların ele aldığı bir diğer konu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele faaliyetleri oldu.

Putin ve Trump, bu alandaki işbirliğinden övgüyle söz edip ülkeler arasındaki koordinasyonu artırma kararı alırken ABD tarafı Rusya'ya tıbbi ekipman göndermeyi teklif etti.

'OPEC+ anlaşması tam zamanında imzalandı'

Küresel petrol piyasasındaki durumu konuşan taraflar, büyük oranda Rusya ve ABD yönetimlerinin işbirliği sayesinde mümkün olan yeni OPEC+ anlaşmasının tam zamanında imzalandığına dikkat çekerek, anlaşmanın petrol fiyatlarının istikrar kazanmasına halihazırda etki ettiğini belirtti.

'Rus-Amerikan diyaloğunun sürmesi önemli'

Farklı düzeylerdeki Rus-Amerikan diyaloğunun ve temaslarının sürdürülmesinin önemine vurgu yapan Putin ve Trump, bugünkü yapıcı ve kapsamlı konuşmadan duydukları memnuniyeti de dile getirdi.