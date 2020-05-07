Moskova’da koronavirüsle ilgili kısıtlamalar 31 Mayıs’a kadar uzatıldı

Moskova Belediyesi’nin internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Sobyanin kentteki kısıtlamaların 31 Mayıs’a kadar uzatılmasına karar verdi. Bu bağlamda dükkanlar, toplu yeme içme, kültür-sanat, eğitim, spor mekanları kapalı kalacak. Vatandaşlar için evde izolasyon da 31 Mayıs’a kadar sürdürülecek.

Restoran, tiyatro ve spor tesislerinin açılması için çok erken olduğu belirtilirken, kent içinde bir yerden başka bir yere seyahat etmek için haftada iki kez özel izin alınabilecek.

Kısıtlamalar doğrultusunda ayrıca faaliyetlerine izin verilen iş yerlerinde çalışanlarda yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu belirtisi bulunmamasına dikkat edilmesi isteniyor. Çalışanların maske ve eldiven takması da zorunlu hale getirildi.

İş yerlerinde ayrıca sosyal mesafe kurallarına uyulması, evden çalışabilenlerin evlerinden çalışmaya devam gerekiyor.