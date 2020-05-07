Gazprom: Mavi Akım’da bu ay bakım çalışmaları yürüteceğiz

Gazprom, Rus doğalgazını Türkiye pazarına taşıyan boru hatlarından birisi olan Mavi Akım’ın Rusya topraklarından geçen kısmında bu ay bir bakım çalışması yürütüleceği açıklamasını yaptı.

Rus enerji şirketi Gazprom’dan yapılan açıklamaya göre Mavi Akım doğalgaz boru hattının Rusya sınırları içerisinde yer alan kısmında 13-19 Mayıs’ta bakım çalışmaları yapılması planlanıyor.

Gazprom yetkilileri söz konusu bakım çalışmalarının önceden planlanmış olduğunu belirtti.

2003’te açılışı yapılan Mavi Akım, 2017’ye gelindiğinde yüzde 100 kapasiteyle çalışmaya başladı ve bu hat üstünden Türkiye’ye 15.8 milyar metreküp doğalgaz pompalandı. 2018’de pompalanan gaz miktarı 13.3 milyar metreküpe, 2019’da ise 11.1 milyar metreküpe düştü.

Rus doğalgazını Türkiye pazarına ulaştıran iki doğalgaz boru hattı bulunuyor. Bunlardan birisi Mavi Akım, diğeriyse TürkAkım. Her biri 15.75 milyar metreküp kapasiteli olan iki hattan oluşan TürkAkım’ın hatlarından birisi Türkiye pazarının, diğeri Avrupalı tüketicilerin enerji ihtiyacına ayrılmış durumda. TürkAkım’ın açılışı ocak ayında yapıldı.