Putin'den ABD, İngiltere ve Fransa liderlerine Zafer'in 75. yıldönümü vesilesiyle kutlama mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği'nin Büyük Anavatan Savaşı'nda (2. Dünya Savaşı) Nazi Almanyası'nı mağlup etmesi sonucu kazanılan Zafer'in 75. yıldönümünü vesilesiyle ABD, İngiltere ve Fransa liderleri de dahil bir dizi lidere kutlama mesajı gönderdi.

Putin, ABD, İngiltere ve Fransa'nın yanı sıra Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Abhazya, Güney Osetya liderleri ve halkları ile Ukrayna ve Gürcistan halklarına kutlama mesajı gönderdi.

Putin, ABD Başkanı Donald Trump'a mesajında anti-Hitler koalisyonundaki müttefiklerin ortak Zafer'e yaptığı katkıyı saygıyla anmaya devam ettiklerini ve Sovyet-Amerikan askeri topluluğunu asla unutmayacaklarını vurguladı.

'Küresel güvenlik ve istikrarın sağlanmasına önemli katkı sunabiliriz'

Günümüzde Rusya ve ABD'nin küresel tehditlerle mücadele ön safta yer aldığını kaydeden Putin, iki ülkenin savaş yıllarında kurulan işbirliği geleneklerini sürdürerek küresel güvenlik ve istikrarın sağlanmasına önemli katkı sunabileceğinin altını çizdi.

'Savaş yıllarındaki askeri kardeşlik Rus-İngiliz diyaloğunu geliştirecek'

Putin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a büyük Zafer'in tüm insanlığın kaderi için eşsiz değere sahip, 20. yüzyılın en önemli olayı olduğunu söyleyerek, geçmişteki askeri kardeşliğin Rus-İngiliz diyaloğunu, modern tehditlerle mücadeleye yönelik işbirliğini geliştireceğinden emin olduğunu vurguladı.

'Fransız pilotların kahramanlıkları sonsuza dek kalbimizde yer alacak'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a gönderdiği mesajda Sovyet-Alman cephesinde savaşan Normandiya-Neman filosundaki pilotların sergilediği kahramanlığın Rusların kalbinde sonsuza dek yer alacağını ifade etti.

Putin, Rus-Fransız işbirliğinin günümüzdeki zorlu uluslararası koşullarda da gerekli olduğunu ekledi.