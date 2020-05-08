Putin: Anavatan sevgisi nesilden nesle aktarılıyor

Sovyetler Birliği'nin Büyük Anavatan Savaşı'nda (2. Dünya Savaşı) Nazi Almanyası'nı mağlup etmesi sonucu kazanılan Zafer'in 75. yıldönümü vesilesiyle 'Mir' televizyonuna demeç veren Putin'e muzaffer neslin günümüzün Rusya halkına nasıl bir karakteri miras bıraktığı soruldu.

Putin, "Ebeveynlerimin işçi sınıfından sıradan insanlar olduğu iyi biliniyor. Onların bana nasıl yaklaştığını hemen anlayamadım. Zira küçük çocuklar, çevresinde olup biten her şeye 'olması gerektiği gibi oldu' gözüyle bakıyor. Ancak büyüdükçe, yaşantılarının temelinde ne olduğunu, ne zaman dünyaya geldiğimi, yetişkinliğe hazırlanmak, eğitim almak için, varlığım ve gelişiminin için her şeyi yapmam gerektiğini daha iyi anladım. Ebeveynlerimin bana olan yaklaşımının temelinde sevgi olduğunun bilincine vardım" dedi.

Anavatanın her şeyden önce geldiğini ve yaşantılarımızın temelini oluşturduğunu düşünen Putin, bu duygunun nesilden nesle, yani muzaffer nesilden aktarıldığını vurguladı.

'Babam askerlikten muaftı ama gönüllü olarak cepheye gitti'

Putin, babasının askerlikten muaf olmasına rağmen Büyük Anavatan Savaşı'nda gönüllü olarak cepheye gittiğini anlattı.

Babasının 31 yaşındayken bilinçli bir seçim yaparak cepheye gittiğini ve milyonlarca Sovyet vatandaşlarının aynı şekilde hareket ettiğini belirten Rus lider, "Anavatan sevgisi insanları harekete geçirdi. Ailelerini, yakınlarını ve vatanı koruma gerekliliği. Atalarımızın özellikle tehlike altında olduğunda anavatana nasıl yaklaştığını her zaman anımsamalıyız. Bu mirastan yola çıkarak kendi davranış tarzımızı oluşturmalıyız" diye konuştu.

'İstihbarat kurumunda anavatana mutlak bağlılık ruhu içinde yetiştirildik'

Rus lider, Leningrad Devlet Üniversitesi'ndeki eğitimini tamamladıktan sonra ilk çalışma yerinin devlet güvenlik kurumları olduğunu anımsattı.

Çok hızlı bir şekilde iş bularak dış istihbaratta çalışmaya başladığını ve genelde yasadışı istihbarat alanında çalışmalar yaptığını anlatan Putin, "Orada anavatana mutlak bağlılık ruhu içinde yetiştirildik. Ama Tanrı, 1941'de babalarımızın ve dedelerimizin düştüğü duruma bizleri düşürmesin. 19, 20, 21 yaşlarındaki gençler 1941 yılında ülkenin güvenliği için göğüslerini siper ederek anavatanın koruyucuları oldular. Rusya halklarının kanında, durumlar gerektiğinde canını feda etmek var" diye ekledi.