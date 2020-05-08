Ryabkov: ABD son temaslarımızda Yeni START anlaşmasını uzatılması çağrımıza yanıt vermedi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Washington’un Moskova ile son temaslarında Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması (Yeni START) anlaşmasını devam etmeye hazır olduklarını belirtmediğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile 6 Mayıs’taki görüşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dün ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla konuştu.

Görüşmelerde ABD’nin Rusya’nın Yeni START anlaşmasına yönelik talebine cevap verip vermediği sorusunu yanıtlayan Ryabkov, “Hayır, buna hazır olduklarına dair bir şey duymadık. Bizim pozisyonumuz belli ve açık, ABD de hazır olur olmaz anlaşmayı uzatmaktan yanayız” dedi.

Ryabkov, anlaşma uzatılmaya karar verilirse, gerekli tüm prosedürlerin gerçekleştirilmesi için vaktin daraldığına dikkat çekti.